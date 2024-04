Con "Le colonne delle sirene", otto creature marine "invadono" gli spazi urbani della città

Si intitola Le colonne delle sirene ed è l’originale percorso artistico che inaugura giovedì 11 aprile alle ore 19:30 nella galleria di "Acquasalata" (via Carlo Marx, 11 - Cattolica). Anche per l’edizione 2024 Gruppo Pritelli è partner del Regina Fumetti Festival, in programma a Cattolica a partire da giovedì 11 a domenica 14 aprile, e insieme al direttore artistico Alessandro Baronciani ha immaginato un’installazione site specific che coinvolge otto importanti illustratori, a partire dallo stesso Baronciani, per altrettante opere che saranno visibili dal giorno di apertura del Festival.

Si tratta di otto immagini di sirene - simbolo della rassegna ma anche della città di Cattolica - che vestiranno il colonnato della galleria, un concetto nuovo di mostra che ha alla base l’idea di contaminazione degli spazi urbani. Le opere, a firma di Davide Toffolo, Ale Giorgini, Giorgia Annibalini, Elisa Menini, Luisa Torchio, Leonardo Mazzoli, Guido Brualdi, Alessandro Baronciani, sono delle vere e proprie affissioni pubbliche, da osservare mentre vi si passa davanti.

“È un nuovo modo di fare un Festival e di fare una mostra – commenta Alessandro Baronciani. Tutto ciò che facciamo non dura per sempre e per farlo durare il più a lungo possibile ha bisogno di cura. Queste affissioni saranno un momento di fruibilità collettiva. Ho accolto con grande piacere l’invito di Maurizio Pritelli di dedicare alle sirene il colonnato, un’azione che consente di portare il Festival fuori dai suoi spazi fisici e di far sì che gli illustratori e la loro arte incontrino più persone possibili. Solitamente incrociamo l’arte nei luoghi convenzionali, nei musei, nelle gallerie, nelle mostre. Ho amato subito l’idea di portare le sirene a conquistare uno spazio quotidiano, accessibile a tutti i cittadini, creando così l’occasione per un’esperienza visiva dinamica e coinvolgente”.

“Questa affissione collettiva speciale ad opera di illustratori tra i più importanti del nostro Paese - aggiunge Maurizio Pritelli, CEO di Gruppo Pritelli – non solo sarà fruibile da tutti ma è ospitata in un luogo dedicato ad altro. Ed è ciò che più mi affascina e interessa, far sì che l’arte e la creatività trasformino questo spazio dialogando con tutto ciò che c’è intorno”.

L’inaugurazione de Le colonne delle sirene, accompagnata dal dj-set di Cobra, segue quella della mostra Il giovane Paz, prevista lo stesso giorno alle 17:30 presso la Galleria Santa Croce.