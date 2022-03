Come guadagnare soldi dagli oggetti che non usi più. Si svuota la cantina e si parte per il "Car boot"

Avete la cantina da svuotare? Oggetti che non si adoperano più? Ora è possibile caricare la propria auto e portare il materiale in esposizione al “Car boot” di Rimini. Si tratta di uno svuota cantine 2.0, un’area a disposizione fino a 200 posti per esporre la propria oggettistica e trovare persone che sono magari interessate a comprare le vostre proposte. L’iniziativa è partita da qualche mese all’ex area del mercato ortofrutticolo, in via Emilia 77. Dopo le esperienze di Savignano e Forlì, il “Car boot” farà capolino a Rimini nel terzo fine settimana di ogni mese. Il nuovo appuntamento è per cui in agenda il 19 al 20 marzo.

Si tratta di un’iniziativa che mira a incentivare il riuso, come azione sostenibile. Contribuisce attivamente per la conservazione e la salvaguardia dell’ambiente. Un modo per educare e sensibilizzare le persone ad un comportamento responsabile, evitando gli sprechi, traendo così un utile da oggetti inutilizzati, sarà lo scopo della manifestazione. Ecologico e facile.

“È un’iniziativa dedicata ai privati e cittadini, che si svolge all‘aria aperta nel massimo rispetto dell’ambiente e di tutte le norme anti Covid – spiegano gli organizzatori -, dove il partecipante può liberarsi delle cose personali per lui inutili, magari utili per gli altri. Un format dove i partecipanti svolgono un’attività del tutto occasionale di oggetti di uso comune che provengono dai propri beni personali, di proprietà, usati ed altrimenti destinati alla dimissione o allo smaltimento. Si possono scambiare, regalare e trattare le cose esposte. Il concetto è molto semplice: svuota la cantina, carica la tua auto, vieni, apri il bagagliaio e comincia a contrattare”.

Per occupare una delle piazzole disponibili è necessario un contributo di 20 euro. Per prenotare il proprio posto: 349.6377083 oppure marketdiem@gmail.com. I prossimi appuntamenti: 16 aprile 18 aprile, 14 e 15 maggio, 18 e 19 giugno, 17 e 18 settembre, 15 e 16 ottobre, 19 e 20 novembre, 17 e 18 dicembre.