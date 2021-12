Come vestire un libro, una mostra per scoprire la “vestizione” di un libro

Una giornata alla biblioteca di Cattolica per festeggiare e per parlare di copertine di libri, e non dei loro contenuti! Appuntamento sabato 11 dicembre 2021, dalle 15 alle 19, alla biblioteca comunale di Cattolica con Finissage di Big mostra Ccp + Giallo Mulazzani, un evento lungo un intero pomeriggio da passare in biblioteca ripercorrendo la mostra con narrazioni inedite ed esplorando il mondo del libro dal punto di vista della sua "vestizione". Big Mostra Ccp realizzata da Catia Corradi e Maurizio Castelvetro ha sviluppato i temi portanti delle stagioni creative cattolichine: grafica, balneare, memoria, MystFest e biblioteca ospitando una particolare sezione speciale dedicata e alle copertine per i libri noir e thriller di Giovanni Mulazzani.

Come vestire un libro è il titolo dell’evento che prevede:

- mostra Covers - copertine made in Urbino. Realizzata grazie al festival letterario Urbino e le città del libro. Covers è un percorso di 20 manifesti con le copertine dei libri dei migliori illustratori italiani che hanno studiato, frequentato e anche insegnato a Urbino tra cui lo stesso Giovanni Mulazzani, Serena Riglietti, Nicoletta Ceccoli, Gianluigi Toccafondo, Mara Cerri e tanti altri giovani autori come Luca di Sciullo, Elisa Menini, Stefano Regazzo e Alessandro Antinori.

- workshop con Elisa Menini (fumettista e illustratrice al suo terzo libro a fumetti per Oblomov Nippon Monogatari, recentemente ha realizzato per Feltrinelli le copertine della nuova edizione delle opere di Mishima).

- visita narrata a Big Mostra Ccp con letture dedicate alle diverse sezioni della mostra

- incontro disegnato Mulazzani, l'uomo che vestiva i libri, dedicato a Giovanni Mulazzani con Marta Sironi (autrice del saggio Giovanni Mulazzani : l';illustrazione al centro edito da Corraini Edizioni) e le incursioni disegnate in diretta di Alessandro Baronciani. Sarà ospite Simona Mulazzani, illustratrice, figlia di Giovanni.

L'iniziativa è a cura dei Servizi Culturali del Comune di Cattolica.

Alessandro Baronciani, fumettista, illustratore, art director, grafico e musicista. Classe 1974, pesarese di nascita ma milanese d'adozione.

Marta Sironi, storica dell’arte con interessi di ricerca per l’illustrazione e la grafica editoriale soprattutto del Novecento italiano. Dopo aver lavorato al Centro Apice (archivi della parola, dell’immagine e della comunicazione editoriale) dell’Università di Milano e aver conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Parma, collabora attualmente con diversi archivi come libero professionista. Tra le sue pubblicazioni: Ridere dell’arte (Mimesis, 2012) e le monografie su John Alcorn (Moleskine, 2013) e Giovanni Pintori (Moleskine, 2015).

Elisa Menini, illustratrice. Ha vinto il premio Boscarato come migliore artista 2021 (disegno e sceneggiatura). La sua opera d’esordio, Nippon Folklore (Oblomov, 2019), le è valsa la candidatura al Premio Boscarato 2019 come Miglior disegnatrice italiana, e la nomination come Migliore Opera Prima al Premio Micheluzzi 2020.

Programma: ore 15 Covers-copertine made in Urbino dalla Scuola del Libro all'Accademia, fino all'Isia. Porticato della Biblioteca

ore 15,30, Workshop con Elisa Menini illustratrice e fumettista, max 10 partecipanti, prenotazione obbligatoria

ore 16 – 18, visite raccontate a Big Mostra Ccp le stagioni creative di Cattolica e la sezione speciale dedicata a Giovanni Mulazzani

ore 18, Mulazzani, l’uomo che vestiva i libri incontro disegnato dedicato a Giovanni Mulazzani. Con Marta Sironi, Simona Mulazzani e le incursioni disegnate di Alessandro Baronciani.