Commedia dialettale “Vache Bu e umbriloun” per i 100 anni di Riccione

Sabato 14 maggio, alle ore 20.30, all’Arena Parco degli Olivetani, la storica Compagnia Quei dal Funtanele mette in scena uno spettacolo in tre atti di Giannino Betti dedicato ai 100 anni di Riccione, dal titolo "Vache bu e umbriloun", una commedia teatrale realizzata in dialetto che tocca le corde della comunità. La commedia fa parte degli incontri della rassegna La Riccionese dedicati alle iniziative che mettono al centro autori, storie e personaggi della realtà locale. Lo spettacolo è gratuito.