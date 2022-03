La compagnia Circus-Theatre Elysium di Kiev porta in scena ‘Alice in Wonderland’ grazie alla solidarietà

Al Teatro della Regina di Cattolica venerdì 1 aprile, 21,15, andrà in scena ‘Alice in Wonderland’ è uno spettacolo che unisce danza, arti circensi, recitazione e ginnastica acrobatica, tratto da ‘Alice nel paese delle meraviglie’ di Lewis Carroll. Lo spettacolo itinerante della compagnia Circus-Theatre Elysium di Kiev può proseguire la tournée in Italia e di rimanere al riparo dalla guerra, scoppiata in Ucraina mentre già si trovavano in Europa, è resa possibile grazie ad una rete nazionale di sostegno fra teatri alla quale ha aderito anche il sistema culturale dell’Emilia-Romagna, tra cui Emilia-Romagna Teatro con lo spettacolo di Modena e Ater Fondazione con lo spettacolo di Cattolica e continuano ad aggiungersi nuove date per i giovanissimi acrobati-danzatori della compagnia di Kiev. Un modo per esprimere concretamente solidarietà e aiuto al popolo ucraino. L’Emilia-Romagna fa la sua parte.

I biglietti per spettacolo del 1 aprile sono acquistabili al Teatro della Regina (biglietteria martedì e giovedì dalle 15 alle 18.30; sabato dalle 10 alle 13; nei giorni di spettacolo, oltre ai consueti orari di apertura, la biglietteria sarà aperta dalle ore 19 e contestualmente verrà interrotta la vendita dei biglietti online) e su https://www.vivaticket.it

Per ulteriori informazioni: www.teatrodellaregina.it