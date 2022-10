Con “Alma Mater Fest” l’Università si veste a festa e celebra il nuovo anno accademico

Si svolgerà da mercoledì 5 a lunedì 10 ottobre a Bologna e nei Campus della Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini) la terza edizione di Alma Mater Fest, la festa di benvenuto dell'Università di Bologna.

Una manifestazione lunga sei giorni permetterà all'Ateneo e alle città che ospitano le sue sedi di presentarsi e accogliere al meglio le studentesse e gli studenti.

Partecipazione, condivisione, una nuova occasione per stare insieme, conoscersi, parlare dal vivo sono questi i principi che animano la manifestazione.

I temi portanti della sei giorni saranno la condivisione di idee e l'importanza del sapere e della parola, il clima e l'ambiente, i diritti umani e la memoria grazie al coinvolgimento di docenti e ospiti che animeranno dibattiti e incontri. Alma Fest è infatti un’occasione per far conoscere le tante “dimensioni” dell’Alma Mater ma anche per vivere momenti di sport e convivialità, per assistere a spettacoli e dimostrazioni, partecipare a visite guidate e tornei sportivi.

A Rimini l’evento inaugurale sarà mercoledì 5 ottobre alle ore 17:30 con la conversazione “Sport e salute @unibo” ospitata presso la Cineteca comunale di Via Gambalunga, 27. L’evento sarà introdotto dai saluti istituzionali della Presidente di Campus Alessia Mariotti, della Vicesindaca del Comune di Rimini Chiara Bellini e della direttrice di Ergo Patrizia Mondin, oltre ai rappresentanti di UniRimini e della comunità studentesca. Docenti, alumni e studenti animeranno una conversazione per dare il benvenuto ai giovani che hanno scelto di studiare al Campus di Rimini. Le scienze del benessere e dello sport verranno raccontate a più voci dai protagonisti della giornata che, partendo dalle proprie esperienze personali, aiuteranno i nuovi studenti a disegnare i possibili scenari futuri. Interverranno: Vincenzo Tumiatti, coordinatore del corso di laurea magistrale in “Pharmacy”,Andrea Ceciliani, coordinatore del corso di laurea in "Scienze delle attività motorie e sportive", Costanza Cocconcelli, studentessa e nuotatrice professionista che ha partecipato agli europei di nuoto di Roma; Martina Baiardi, studentessa influencer, youtuber, personal trainer, Elia Comandini: neolaureato in Farmacia con un suo progetto professionale nato durante gli studi.

A seguire ci sarà un aperitivo nel Chiostro con accompagnamento musicale dal vivo a cura di Teo Staro.

Banchetti informativi e visite guidate permetteranno di conoscere i servizi universitari e quelli offerti dalla città di Rimini. Un tour guidato di un’ora farà esplorare il campus mentre alcune visite guidate condurranno alla scoperta di alcuni luoghi della città: il Fellini Museum; le sale antiche della biblioteca Gambalunga; la Rimini Romana e Malatestiana, l'ex Cinema Astoria. In quest’ultimo incontro (7 ottobre alle ore 10:00) ad indossare i panni delle “guide” saranno la vicesindaca Chiara Bellini, le docenti Federica Zanetti e Rosy Nardone e i rappresentanti dell’associazione Il Palloncino Rosso Luca Zamagni e Jessica Valentini che avranno modo di illustrare il progetto Rigener-Azioni: rigenerare luoghi per rigenerare relazioni.

Il 10 ottobre alle ore 15:00 alla Cineteca Comunale sarà la volta di un seminario sull’etnobotanica, organizzato dai docenti del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita e l'Ecomuseo.

L'iniziativa fa parte del progetto regionale "Vivi il verde 2022”. Il progetto “Aree verdi urbane” si propone di applicare i principi dell’etnobotanica ad un’indagine svolta nelle aree dei parchi urbani della Provincia di Rimini, con l’ausilio degli studenti delle scuole superiori per la raccolta dei dati e coinvolgendo attivamente la popolazione (citizen science), attraverso interviste a persone che frequentano i parchi urbani.

Nell’arco dei sei giorni di Alma Mater Fest ci sarà modo di cimentarsi con numerose attività sportive, con dimostrazioni lezioni e tornei organizzati dal Cubs: Pilates posturale, Pallavolo, Postural Gym, Functional Tabata, Power e Hata Yoga, Beach Volley, Beach tennis, Torneo Ping pong, Torneo Biliardino, Postural Gym, Music Cross Training.