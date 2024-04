Con "Coppelia", i danzatori del Royal Ballet di Londra conquistano il palcoscenico del Teatro Galli

Dopo giorni di allenamento e prove è giunto il momento di salire per i danzatori del Royal Ballet di Londra sul palcoscenico "accompagnati" per l'occasione dai giovani allievi del progetto "Deft". Sarà lo spettacolo tratto dal repertorio classico Coppélia a chiudere domenica 28 aprile alle ore 18:00 presso il Teatro Galli, il progetto didattico di alta formazione artistica promosso da Riminisidanza e da Royal Academy of Dance Italia in collaborazione con il Comune di Rimini.

L’appuntamento di domenica arriva infatti a conclusione di nove giorni di lezioni durante i quali gli allievi del progetto DEFT provenienti da tutt'Italia hanno avuto modo di lavorare al fianco dei ballerini professionisti del Royal Ballet di Londra: Isabella Gasparini, Luca Acri e Kevin Emerton.

Lo spettacolo vede le coreografie di Michele Vegis e la direzione di scena affidata a Renata Justino.