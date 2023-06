Con "è futuro presente", la pianificazione urbana della città si discute insieme

Giovedì 15 giugno alle ore 18:00 prenderà avvio il ciclo di incontri promosso dall’Amministrazione comunale “è futuro presente”: un confronto circa la pianificazione della città e del territorio, rivolto alla cittadinanza nel percorso di redazione del Piano urbanistico generale (PUG).

Da metà giugno a metà ottobre 2023, attraverso sei incontri pubblici con protagonisti esperti e cittadini, si parlerà di economia e lavoro, riuso e rigenerazione, gestione del rischio e misure di adattamento al clima, innovazione sociale e salute pubblica, nuovi modelli per l’occupazione e l’abitare, bellezza e sogni. Il primo appuntamento – in programma giovedì 15 giugno alle ore 18:00 presso l’ex trattoria Iolanda (via Fabbrerie, 160 a Canonica) – presenterà un’introduzione generale ai temi del PUG, invitando i cittadini a condividere spunti sulla città del futuro.

L’incontro “Avere un piano. Il processo e le sfide del Pug, la partecipazione dei cittadini” vedrà gli interventi della sindaca Alice Parma e dell’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti, dell’architetta Silvia Battistini (responsabile dell’Ufficio di Piano), dell’urbanista Carlo Santacroce (progettista del Pug) e dell’architetta Elena Farnè, esperta di partecipazione.

L’incontro è aperto a tutti con ingresso è libero, ma per agevolare l’organizzazione è gradita l'iscrizione online.

L’incontro sarà scandito in tre atti: approfondimento su Santarcangelo con i dati inediti del quadro conoscitivo del Pug, contributo tematico di alto profilo a cura degli esperti presenti, confronto tra i partecipanti in piccoli gruppi per condividere idee e domande da sottoporre agli esperti. Tutti gli incontri, infine, si apriranno con una clip del video-documentario inedito “è futuro presente”, con le voci di Santarcangelo, le parole delle cittadine e dei cittadini a cui l'Amministrazione comunale ha chiesto una riflessione sulla città al futuro, mentre le serate saranno concluse da un momento conviviale.