Con i Cardellini Brothers, una serata in musica per gli appassionati della cultura funky e del sound afroamericano

Tornano le atmosfere funky al Mamì Bistrot di Rivabella che, sabato 11 febbraio (ore 21:00), ospita i Cardelli Brothers, una delle formazioni musicali più solide della scena romagnola.

La serata - intitolata “Disque Club Privèe” - propone il Dj-set di Francesco e Riccardo che, dalle ore 21, presenteranno in anteprima un nuovo format. L’obiettivo è riunire in una grande serata gli appassionati della cultura funky e del sound afroamericano.

In collaborazione con la direzione artistica del Mamì Bistrot, nel cuore di Rivabella, torna a rianimarsi dunque il nuovo club che propone disco & house ed un medley della più autentica produzione funky.



Innamorati della musica già dall’adolescenza, i Cardelli Brothers muovono i loro primi passi insieme alla cover-band Rangzen con cui si esibiscono in tutta la penisola e in buona parte d'Europa.

Dopo aver affinato la loro produzione musicale grazie a progetti importanti come Funkrimini e Capofortuna, Francesco e Riccardo sono protagonisti di numerose esibizioni dal vivo e di importanti DJ Set in giro per l’Italia e non solo.

Oltre al produrre musica elettronica collaborano attivamente nella realizzazione di colonne sonore per film e documentari e oggi - dopo oltre vent’anni di esibizioni sul palco - sono considerati una delle realtà musicali più solide della riviera romagnola.