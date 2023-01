Con il Gran Concerto dell'Epifania si conclude la rassegna musicale natalizia della città

Domenica 8 gennaio 2023 (ore 17:30) il Teatro A. Galli ospita il Gran Concerto dell'Epifania de La Banda città di Rimini in concerto. Lo spettacolo musicale La vita è tutta Musica(l) il più importante della stagione concertistica, si pone a conclusione della Rassegna Concerti di Natale 2022 e dell’edizione 22/23 del Capodanno più lungo del mondo e sarà interamente dedicato al Musical.

La Banda eseguirà brani appositamente arrangiati tratti dai musical più importanti e di successo (West Side Story, Cats,

The Phantom of the Opera, Mary Poppins, Jesus Christ Superstar, My Fair Lady,etc.).

Il concerto è articolato in due parti per la durata complessiva di circa 70 minuti. La Banda città di Rimini al gran completo è diretta dal m° Jader Abbondanza.



Il concerto della Banda città di Rimini presso il teatro Galli è anche l’evento conclusivo dell’edizione 22/23 dell’originale format denominato “Capodanno più lungo del mondo”, un caleidoscopio di eventi valorizzati da un marchio unitario ideato e programmato dieci anni orsono e che ha consentito di trasformare un capodanno caratterizzato da un evento mediatico (la diretta Rai) in un prodotto turistico di notevole successo.





L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. E’ necessaria la prenotazione.