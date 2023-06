Con "Movimenti Singolari", si celebra la diversità e la lotta alla violenza a passi di danza

Continuano gli appuntamenti con Genderful Corpi/Identità, giunto quest’anno alla sua quarta edizione, per promuovere una cultura plurale delle diversità e della non discriminazione, la parità uomo-donna e il contrasto alla violenza di genere. Concluso il 2022 con la sfilata/performance in piazza Malatesta a Rimini, il 2023 è iniziato con la Marcia degli uomini contro la violenza alle donne e con la celebrazione della Giornata internazionale della Danza.

Venerdì 30 giugno a Rimini andrà in scena al cinema Fulgor il Collettivo Movimento Centrale Danza & Teatro con "Movimenti Singolari Danze di unicità contro la violenza", una performance che prevede tre repliche (alle 21:00, alle 21:30 e alle 22:00)

Movimenti Singolari è un'installazione vivente di soli nati per celebrare la Giornata internazionale della Danza, che continuano a germogliare nella musica per tradurre in movimento la parola unicità. Il rilievo che qui il corpo assume rivela il desiderio di ridare dignità a ciò che è stato disistimato, dileggiato da sempre: la necessità di danzare. In queste danze di unicità il corpo ritorna anima carnale che si emancipa da ogni dualismo religioso/laico per lasciare emergere la natura unica - libera e terrena - di ciascuno.

Abitare il Fulgor evoca un legame profondo tra cinema e danza, due mondi che condividono un amore carico di passione per il continuo rinnovamento delle proprie forze espressive e comunicative.

I performer di Movimenti Singolari sembrano appartenere a un film del passato/presente e allo stesso tempo interpretano paure e desideri di un presente/futuro. Unicità limpida e immediata, nuda e diretta, parola che si fa corpo per ripudiare la violenza. Ansia di riscatto, fedeltà assoluta alla vita, desiderio di esprimersi, quasi alle soglie del silenzio.

Prenotazione obbligatoria