Con “Out!”, appuntamento al cinema con i diritti di genere sotto ad un cielo stellato

A seguito dell'ottimo riscontro dello scorso anno, il Comune di Cattolica propone anche per la stagione estiva 2023, OUT!: la minirassegna cinematografica (all'aperto) dedicata alla tematica LGBTQ+, con la proiezione gratuita del film L'Immensità (2022, regia di Emanuele Crialese, con Penelope Cruz), a cui seguirà un dibattito sul tema della scoperta dell'identità di genere.

L'evento si terrà martedì 8 agosto alle ore 21:00 presso il parco della Pace (lato Piazza 4 novembre).

I posti sono limitati, ma ci si potrà accomodare negli spazi del prato.

Nel corso degli ultimi cinquant’anni, in molti Paesi la condizione nella società delle persone LGBTQ+ è migliorata; nel 1991, l’Organizzazione Mondiale della Sanità rimuoveva l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali mentre un percorso politico e culturale ha portato una sempre maggiore attenzione alle tematiche dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere nelle istituzioni. La Commissione Europea ha recentemente rimarcato che l’Unione europea deve essere in prima linea negli sforzi volti a proteggere più efficacemente i diritti delle persone LGBTQ+, combattendo la discriminazione nei loro confronti, garantendone l’incolumità, costruendo società inclusive e guidare la lotta a favore dell’uguaglianza nel mondo.

Ciononostante, non sempre il progresso sui diritti umani è proseguito senza ostacoli. Infatti, nel mondo, ci sono ancora oltre 60 Stati che nel loro ordinamento perseguono le libertà civili e sociali delle persone LGBTQ+; una decina prevedono addirittura la pena di morte. E anche nei Paesi in cui le condizioni delle persone LGBTQ+ sono notevolmente migliorate permangono ancora discriminazioni. Una recente ricerca della Regione Emilia-Romagna ha rivelato che l’80% delle persone LGBTQ+ residenti ha subito insulti e derisioni, il 50% minacce e l’11% aggressioni fisiche o sessuali.

Il Comune di Cattolica è in prima linea per promuovere l’inclusione a 360 gradi creando un contesto socioculturale in cui tutte le persone siano a proprio agio. Da qui, l’adesione del Comune di Cattolica lo scorso dicembre a RE.A.DY, la Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere e il patrocinio e la partecipazione al Summer Pride che si terrà a Rimini domenica 6 agosto.

Il progetto ha ricevuto il patrocinio di Arcigay Rimini e del Centro Antiviolenza Chiama Chiama e sarà realizzato con la collaborazione di Sistema Critico e di Toby Dammit.