Con ""Relazioni tra desiderio e identità" va in scena una rassegna sulla disparità di genere

Martedì 14 marzo alle ore 21:00, il Cinema Fulgor ospita la rassegna cinematografica "Relazioni tra desiderio e identità, visioni del mondo", all'interno del cartellone di "L'otto sempre".

Il primo appuntamento, ad ingresso libero, vedrà in scena "Il diritto dicontare" di Theodore Melfi.

“Relazioni tra desiderio e identità” è una rassegna di promozione culturale rivolta a tutte le cittadine e a tutti i cittadini, al fine di aumentare il livello di consapevolezza nell’opinione pubblica sulle varie forme delle disparità di genere, che sono causa di ogni espressione di discriminazione e violenza. La rassegna si articola in due serie di eventi: conferenze e incontri con esperti provenienti dalle varie discipline, e la rassegna cinematografica, che quest’anno s’inserisce nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune di Rimini per la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna dal titolo “L’otto sempre”. I film selezionati per l’edizione 2023, che ha per titolo “Visioni del mondo”, raccontano le difficoltà che le donne incontrano nella quotidianità del vivere sociale e relazionale, così come nella lotta per la difesa dei diritti, attraverso le prospettive di tre diverse aree geografiche e culturali: il mondo occidentale, con il film “Il diritto di contare”, quello latino-americano, con il film “La vita invisibile di Eurdíce Gusmão”, e infine, la così tragicamente attuale situazione iraniana con “Tre volti”. Ogni proiezione sarà seguita da testimonianze e interventi di esperti sui temi trattati.