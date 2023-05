Con "Strariva", il lungomare si "mette in movimento" a ritmo di musica jazz

Il Comitato "Le Spiagge di Cattolica" che, per la prima volta, riunisce gli stabilimenti balneari associati alla Cooperativa Bagnini di Cattolica. al Consorzio La Regina e alla società Alta Marea SNC, ha il piacere di presentare Strariva, alla sua prima edizione, la cui Direzione Artistica è stata affidata alla professionalità di Diego Olivieri, dalla consolidata

esperienza organizzativa manifestata in diverse occasioni con gli eventi JaZzFeeling.

Sabato 17 giugno, dalle ore 16:30 alle 18:30, l’intera (stra)riva di Cattolica verrà attraversata dalla Funk Off, la più importante e spettacolare delle marching band italiana che, composta da circa 15 elementi, suonando unplugged percorrerà circa 2 km partendo dalla spiaggia libera della zona nord di Cattolica, a lato del fiume Ventena, arrivando fino alla spiaggia libera della zona sud, prima della darsena del porto. Musica jazz e funk itinerante, e non solo, che coinvolgerà ospiti e partecipanti in un fantastico serpentone musicale dove il mare bacia la spiaggia.

Simultaneamente, sono previsti 12 (stra)postazioni fisse in duo/trio, anch’esse unplugged, in punti ben precisi della spiaggia, chi sulla battigia, chi sui pedalò e sui cutter ormeggiati, che suoneranno prima e dopo il passaggio

della (stra)band.

I bar e ristoranti di tutta la spiaggia proporranno per l’occasione menu, cocktail e drink a tema, per gli ospiti di tutti gli stabilimenti balneari. All’arrivo della band nella spiaggia libera della zona Sud, gli esercenti del Comitato Fronte del Porto suggeriranno proposte per un aperitivo.



Il tema della manifestazione 2023 è il jazz, genere musicale cha tante sfaccettature e che, suonato live nello stile proposto per l’evento, coinvolge e porta allegria e movimento. Si prevede che questa sia la prima edizione di

una manifestazione unica per Cattolica, in quanto mai prima di ora TUTTI i

bagnini hanno dato vita ad un evento corale che coinvolge TUTTI gli ospiti

presenti in spiaggia, con gli staff di animazione degli stabilimenti a guidare gli

spettatori e a coinvolgerli.



Movimento, allegria, musica, sono gli ingredienti principali per una manifestazione che si svolge sulla riva del mare, con una connotazione tutta nuova per la città e per i numerosi ospiti che saranno sulla battigia a godere

della buona musica live.



"Abbiamo fin da subito abbracciato questa iniziativa del tutto inedita e coinvolgente - afferma Franca Foronchi, Sindaca di Cattolica - Lo abbiamo fatto perché ne riconosciamo i tanti punti di forza. Primo fra tutti la capacità di riunire sotto un

unico progetto tante realtà diverse, tutte accomunate dall'obiettivo di creare un evento da valore aggiunto per la nostra città. Siamo estremamente felici di questa energia propositiva che si tramuterà in musica, canti e balli la spiaggia aspettando il godere del meraviglio scenario dalla baia cattolichina. Ai promotori auguriamo un buon lavoro nella convinzione di poter inaugurare con Strariva, e rafforzare nel tempo, un cammino comune per la

valorizzazione della Regina dell'Adriatico".

Alessandro Belluzzi, Vicesindaco e Assessore al Turismo ed attività produttive di Cattolica: "Un appuntamento che vuole inaugurare la stagione balneare offrendo qualcosa di unico. Siamo certi che l'appuntamento potrà avere grande richiamo ed un importante eco mediatico. Ci sono tutti gli elementi utili affinché Strariva divenga un evento ricorrente e identificativo per Cattolica. Siamo sempre favorevoli a questo tipo di proposte che vanno a beneficio di tutta la comunità e dei nostri turisti, alle idee che unendo le forze riescono a mettere insieme pubblico e privato. Penso ad esempio ad importanti iniziative come la Granfondo Squali, l'Oceanman, il Wine Tour, di grande richiamo per il nostro territorio, che nascono dall'iniziativa privata e che l'Amministrazione sostiene convintamente. Questa comunione di intenti

sarà strategica anche nel futuro prossimo per la programmazione delle fiere e di altre iniziative promozionali e marketing territoriale che dovranno essere pianificate insieme".

Roberto Baldassari, Presidente Coop. Bagnini Cattolica: “Nel corso degli anni le giornate in spiaggia si sono arricchite di opportunità offerte dai singoli stabilimenti ai propri ospiti, analizzando i trend più richiesti e apprezzati senza mai dimenticare la tradizionale ospitalità della nostra realtà. Strariva vuol essere baluardo di allegria, un’occasione di intrattenimento grazie al coinvolgimento di tutti i bagnini, che mettono in campo una forza nuova a livello imprenditoriale”.

“E’ importante porre l’accento sulle numerose opportunità future che l’evento Strariva porterà a Cattolica per fini promozionali, rendendolo un prodotto innovativo da divulgare adeguatamente in Fiere e congressi in cui si presentino strategie collegate al turismo” Così afferma Mauro Monaldi, Presidente Consorzio La Regina Cattolica.

Daniela Bartoli, socia Alta Marea SNC Cattolica prosegue - “Per noi bagnini di Cattolica, Strariva è un segnale straordinario di sinergie produttive messe in campo da operatori che lanciano un progetto dalla spiaggia che arriva a

coinvolgere tutta la città. Una prima volta destinata, ci auguriamo, ad avere un lungo percorso”.

Diego Olivieri, Direttore Artistico dell’evento: “Sono felice e onorato che Le Spiagge di Cattolica mi abbiano affidato, anche per l’esperienza maturata con JaZzFeeling, la direzione artistica della prima edizione di Strariva. E’ sorprendente la determinazione con cui è nata questa iniziativa e gratificante è l’entusiasmo per la proposta presentata. Ho pensato di coinvolgere il top per la tipologia di evento, ovvero la più importante e spettacolare delle

marching band italiane. La Funk Off, infatti, continua dopo più di 20 anni di attività ad essere una travolgente macchina ritmica, capace di mescolare lo spirito delle brass band di New Orleans con il funk. Si può dire che è non solo la prima formazione del genere in Italia, ma che essa ha anche dato un senso nuovo alla definizione di Marchin’ Band, legando a quest’accezione un tipo di musica che unisce il groove della black music ad arrangiamenti di tipo jazzistico, ad uno stile e ad una melodia italiana, a movimenti e coreografie di grande impatto visivo ed emotivo. Sulla scia della Funk Off, decine e decine di band simili sono nate in Italia, ma l’energia, la grinta, l’affiatamento e l’originalità di questa band è davvero unica e vanta innumerevoli collaborazioni dentro e oltre il panorama jazzistico. Le 12 postazioni fisse in duo/trio previste in punti ben precisi sulla riva, chi sulla battigia, chi su pedalò e cutter orneggiati, saranno composte da musicisti del territorio, al fine di valorizzare gli artisti locali. Viva Strariva, Cattolica e il Jazz”.