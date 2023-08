Con "Summer Pride Week", un incontro alla scoperta dell'identità di genere

Prezzo non disponibile

Nel fine settimana della città di Rimini, a partire da mercoledì 2 agosto e fino a domenica 6 agosto torna il Summer Pride Week, la manifestazione che pone l’attenzione sui diritti e le libertà della comunità LGBTQIA+, attraverso la quale "porre l'accento" sull’orgoglio, sulla fierezza e sulla bellezza di essere sè stessi, celebrando la diversità sessuale. Il Pride rimarca la normalità dell’amore senza schemi predefiniti opponendosi a qualsiasi tipo di violenza e stigma sociale nei confronti delle persone gay, lesbiche, transgendr e bisessuali.

La manifestazione porta con sè in città tante occasioni di incontro, divertimento e la tradizionale parata che "sfilerà" sul lungomare della città nella giornata di domenica 6 agosto.

Nella serata di mercoledì 2 agosto presso La Community 27, si terrà un incontro dal titolo “Femminismo tra identità di genere e persone trans. Confine o frontiera?”, con Elvira Ariano (psicologa, Rompi il Silenzio), Donato Piegari (psicologo, DireUomo), Vera Bessone (Giornalista, presidente del Coordinamento donne Rimini), Chiara Bellini (Vicesindaca del Comune di Rimini) e con la testimonianza personale di Ilaria e Gabriel.

Quando si parla di “identità di genere” si intende la dimensione interiore che definisce il nostro genere di appartenenza profondo, che può essere conforme (cis-gender) o diverso da quello assegnato alla nascita (trans-gender). L’elaborazione femminista sulla tematica dell’identità di genere è una delle questioni di frontiera che animano il dibattito culturale sui temi LGBTQI+. La discussione a volte avviene in modo privo di fondamenti scientifici con toni sprezzanti e trans-escludenti, e ciò contribuisce ad alimentare discriminazioni e violenze nei confronti delle persone trans. L’incontro si focalizza sulla lettura femminista dell’identità di genere e si sostanzia grazie all’esperienza diretta e soggettiva di Ilaria e Gabriel che condivideranno la loro esperienza e il loro percorso di persone trans all’interno del ragionamento femminista trans-inclusivo.

Il contributo scientifico e umano di Elvira Ariano, psicologa e volontaria del centro antiviolenza Rompi il silenzio, e di Donato Piegari, psicologo psicoterapeuta e volontario di DireUomo, ci condurranno in un ragionamento che toccherà anche i fenomeni di violenza e discriminazione. Così come il contributo di Vera Bessone, giornalista e presidente del Coordinamento donne Rimini, cercherà di ricucire in senso ampio con le esperienze femministe territoriali le elaborazioni che emergeranno dall’incontro.