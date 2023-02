Con "Tell Tale" si ricerca sul palcoscenico una soluzione al cambiamento climatico

Domenica 19 febbraio alle ore 18.00 Oltremisura023 ospita sul palcoscenico del Teatro Rosaspina di Montescudo-Monte Colombo Tell Tale della compagnia Teatro Patalò, la storia di uno scienziato alla vigilia di una conferenza pensata per dare speranza alle nuove generazioni. Ossessionato dalla ricerca di una possibile soluzione al cambiamento climatico, prova e riprova il suo discorso davanti ad una platea immaginaria.



Dopo notti di studio incessante, la mancanza di sonno porta i pensieri e le nozioni ad abitare il suo corpo, mentre le parole vengono sempre più a mancare. La sua assistente e compagna di scena lo invita a giocare con la scatola magica e le prodigiose parole del teatro per aiutarlo ad attraversare la notte, che si rivela ricca di sorprese.



Un lavoro di teatro-danza costruito su una partitura coinvolgente e onirica, in cui suggestioni scientifiche e Il sogno di una notte di mezza estate si incontrano in una rarefatta scrittura per la scena. Lo spettacolo procede in stretto rapporto con la musica e il silenzio, creando un ritmo che lascia spazio alla capacità di sorprendersi e aderire alle cose di cui solo l’infanzia è maestra.



Tell Tale intende indagare le responsabilità dell’artista nello stare sul crinale tra disincanto e canto, tra la capacità di guardare in faccia il disastro che ci circonda e la volontà di contrastarlo con i propri mezzi.

“Lo scienziato, l’attore e il visionario hanno del resto almeno questo in comune. Entrano con la ragione, l’immaginazione o il desiderio oltre i limiti dei pensieri, delle immagini e delle voglie consuete, ossia offrono il modo di sognare e giocare in modo costruttivo da adulti. Il complesso lavoro di Tell Tale vagheggia questa nuova disposizione spirituale: l’attitudine ad attingere al piano del sogno e del gioco per attuare azioni trasformative o cognitive di cui adesso non siamo nemmeno un poco capaci.”(Enrico Piergiacomi, - Giocare nel sogno e sognare nel gioco-, recensione su Il Pickwick).

“Una volta in teatro lo si sarebbe chiamato -pezzo di bravura-: un solo folgorante in cui Luca Serrani compone una precisissima partitura fisica e vocalica di auto-inciampi, contrasti interni, brontolamenti filosofici soffocati sul nascere, scatti e morbidezze, repentini cambi di direzione e ritorni”. (Michele Pascarella, - Teatro Patalò: l’arte del quasi ”Gagarin Magazine).



Luca Serrani e Isadora Angelini sono attori-autori che condividono la propria ricerca scenica dal 2000 parallelamente al lavoro con altre compagnie. Nel 2006 fondano la Compagnia indipendente Patalò realizzando lavori teatrali con diverse formazioni e regie, con particolare attenzione alla ricerca drammaturgica e alla composizione coreografica.