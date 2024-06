Con “Tuttinpiazza”, le piazze cittadine sono teatro di eventi, tra musica, giochi, contest e dj set

“Tuttinpiazza” – Rimini città delle relazioni” è il nuovo progetto partecipativo riminese che, a partire da mercoledì 19 giugno trasformerà le piazze di Santa Giustina, Corpolò e Celle in teatri di piccoli e grandi eventi, tra musica, giochi, contest e dj set, con l’obbiettivo di riportare le persone in piazza per far rivivere il senso di appartenenza alla collettività, alleviare le solitudini, stimolare creatività e scambi intergenerazionali.