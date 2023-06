Con “Un Sì per la vita”, una serata tra arte e spettacolo a sostegno delle scuole di Rimini

Anche quest’anno l’evento “Un Sì per la vita” ha un’importante valore solidale: siraccolgono fondi per l’acquisto di un defibrillatore da donare alle scuole primarie Rondine e Glicine di Rimini.

Il sesto anniversario dell’associazione “Con le ali di Chiara” sarà memorabile. Cos’è l’arte se non bellezza e vita. Un modo per affermare un’identità ma anche per dire “ci sono”, tra stupore e meraviglia. Ecco perché l’associazione “Con le Ali di Chiara” vuole dare uno spazio ai giovani riminesi che attraverso il linguaggio dell’arte possono esprimersi e lanciare il loro messaggio per il futuro.

Appuntamento nell’Arena Francesca da Rimini (Piazza Malatesta) sabato 24 giugno, a partire dalle ore 20:00. L’evento inizierà con un esclusivo pic-nic organizzato grazie alla preziosa collaborazione di Rinaldini. In programma la proiezione di un Visual sui meravigliosi graffiti più rappresentativi della città. Un omaggio agli artisti che hanno dato una nuova immagine ai muri urbani più degradati. Una mappa realizzata dagli allievi dell'Accademia Laba di Rimini che, guidati da MaCio Tonti, doneranno un punto di vista nuovo su una Rimini poco conosciuta. Il pic nic sarà allietato dalle divertenti incursioni degli attori Alex Vignoto, Mirko De Pasquale e Checco Tonti e l’esibizione di Unforgettable Dj Set® con la selezione musicale dei migliori brani jazz, soul, bossa nova, funk, world music.

Alle ore 21:00, inizia lo show: sipario sui giovani artisti, sperimentatisi tra le infinite vie interpretative offerte dall’arte. Sul palco si alterneranno: musica, danza, pittura, fotografia. Si esibiranno Il gruppo Logica Minimale, composto da 9 elementi con violini, viola, chitarra, batteria e tastiera, la voce solista di Aisja Baglioni e le ballerine vincitrici della borsa di studio Con le Ali di Chiara 2023 che presenteranno le loro coreografie originali.

“Con il Cuore per il Cuore” è un progetto rivolto alla salute e prevenzione in ambito cardiologico. Uno degli interventi più efficaci in caso di malore improvviso, è quello dell'utilizzo tempestivo del Defibrillatore. “Con le Ali di Chiara” ha l’obiettivo di dotare alcuni punti strategici della città e scuole di defibrillatori. La donazione non vuole essere la semplice fornitura di un Dea, ma attraverso questo gesto, seppur piccolo, svolgere un'azione di sensibilizzazione alla cittadinanza per prendere sempre più consapevolezza dell'importanza di questo strumento e di agevolarne l'utilizzo in caso di necessità.

Costo Pic Nic:

Adulti: 18€; bambini fino ai 12 anni: 8€

Spettacolo a offerta libera