“Concerti al Castello”, il festival musicale a Montegridolfo

Sabato 25 giugno a Montegridolfo prenderà il via anche la III edizione del Festival musicale - “Concerti al Castello” con l'esibizione, alle 21.00 a Palazzo Viviani, del Blumen Trio, composto da Davide Tura, Claudia Lapolla, Veronica Conti. Musiche di: Ezio Bosso, Ryuichki Sakamoto, Max Richter. Claudia Lapolla al violino e Veronica Conti al violoncello sono due grandi soliste che suonano con artisti di calibro internazionale. Davide Tura, compositore e pianista eclettico ci accompagna nelle melodie più delicate e intime delle sue ricerche musicali. “Concerti al Castello”, il Festival ideato dall'Assessore alla Cultura, Turismo e Comunicazione Marco Musmeci, che durante l'estate porta note classiche e moderne nelle incantevoli atmosfere del borgo di Montegridolfo, ancora una volta vede la collaborazione con l’Orchestra regionale “Arturo Toscanini”, con l’eccezionale anteprima dell’esibizione del Coro del Teatro dell’Opera di Kiev, andata in scena sabato 28 maggio nella cornice del Santuario della Beata Vergine delle Grazie a Trebbio. Di seguito il programma completo, realizzato grazie alla compartecipazione di Visit Romagna e del Gruppo Hera. Programma: Sabato 25 giugno, Giardino degli ulivi di Palazzo Viviani “Blumen Trio” con Davide Tura, Claudia Lapolla, Veronica Conti. Venerdì 1° luglio, Santuario Beata Vergine di Trebbio “Concerto lirico per l’apparizione della Beata Vergine a Trebbio” con Chorus Marignanensis. Sabato 30 luglio, Castello di Montegridolfo “I violini di Romagna” con Trio Iftodeì. Domenica 31 luglio, Castello di Montegridolfo

“Ensamble” La Toscanini Next