Concerti al castello, va in scena con La Toscanini Next Quintet

Dopo la serata inaugurale in compagnia del Duo Fisarmoniche di Romagna, il Festival musicale di Montegridolfo “Concerti al Castello”, prosegue sabato 7 agosto alle 21 con i giovani musicisti de La Toscanini Next Quintet che saliranno sul palco di piazza Matteotti. Con La Toscanini Next Quintet verrà celebrato nel centenario della nascita Astor Piazzolla, verranno eseguite le melodie dalle più famose colonne sonore di Ennio Morricone e il “Blues” da “Un Americano a Parigi” di George Gershwin. Per gli amanti della fisarmonica, ci saranno anche la rapsodica “Csárdás” di Vittorio Monti e la “Cumparsita” del Becho alias di Gerardo Matos Rodríguez. Tanto tango, ma come sempre sarà il virtuosismo dei giovani maestri dell’Orchestra Toscanini ad accompagnare il pubblico nelle tante forme musicali del Novecento, in un programma curato dall’Assessore alla Cultura Marco Musmeci e dall’emblematico titolo, “Notte di note”.

Quest’anno la manifestazione rientra nell’ambito del Progetto “CLAP - Cultura Laboratori Arti Paesaggi. Festival generativo nei Borghi della Valconca”, il quale mira a riconoscere l’arte e la cultura e come veicoli di valorizzazione del territorio e, si avvale della collaborazione con la Fondazione Arturo Toscanini di Parma. Quale ulteriore riconoscimento culturale della rassegna, i Concerti al Castello di Montegridolfo sono stati inseriti nel cartellone eventi del Fuori, il Festival diffuso della Regione Emilia-Romagna. Il Festival musicale di Montegridolfo è reso possibile grazie alla generosa compartecipazione del Gruppo HERA.

Il concerto è gratuito e si tiene nel rispetto delle disposizioni anti-Covid 19 (D.L. 105/2021). Saranno ammessi in platea: i titolari di Green Pass (cartaceo o digitale) o coloro che sono muniti di attestazione di negatività a test molecolare o antigenico effettuato nelle ultime 48 ore. Si ricorda di avere con sé un documento d’identità valido (carta d’identità o passaporto o patente di guida). E’ consigliabile la prenotazione al recapito: 0541.855054 (ore 8.00-14.00). A motivo delle operazioni di verifica, è utile arrivare in anticipo, muniti di mascherina e rispettando il distanziamento di sicurezza.