Concerti al tramonto con Flavio Boltro e Sergio Casabianca

Due appuntamenti da non perdere per Rimini Classica e la sua Rassegna "Concerti al Tramonto" nell'incantevole scenario della Terrazza del Castello di Albereto a Montescudo, entrambi con inizio puntualissimo alle ore 20.00 per godere di tutto lo spettacolo del sole calante. Lunedì 2 agosto sarà la tromba internazionale di Flavio Boltro, supportato da i The Jammers, Alessandro Fariselli al sax, Sam Gambarini all'organo hammond e Fabio Nobile alla batteria, la protagonista della serata. Flavio Boltro è in tutta probabilità il trombettista italiano più famoso all’estero, residente a Parigi ha all’attivo più di 40 anni di carriera. Il suo nome ha risuonato in ogni parte del mondo sopratutto grazie alla sua militanza nella band del pianista Michel Petrucciani e innumerevoli collaborazioni tra cui: Gino Paoli, Alex Britti e tanti altri. Mercoledì 4 agosto, Sergio Casabianca emozionerà tutti i partecipanti nel suo concerto "Se amore avrai" dedicato alle grandi canzoni di Baglioni e De Gregori. Con lui, Aldo Maria Zangheri alla viola, Anselmo Pelliccioni al violoncello e contrabbasso e Mattia Guerra al pianoforte e agli arrangiamenti. I due eventi sono in collaborazione con il Ristorante il Castello di Albereto e per entrambi c'è ancora disponibilità di biglietti nel circuito Liveticket. Saranno gli ultimi concerti di Rimini Classica cui si potrà accedere senza la certificazione Green Pass .Info riminiclassica@gmail.com