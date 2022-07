"Concerti al Castello", ultime due serate dedicate alla tradizione del liscio romagolo e alla grande musica classica

Un finale doppio per la terza edizione di “Concerti al Castello” - Festival musicale di Montegridolfo, rassegna ideata ed organizzata dal Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Turismo e Comunicazione, Marco Musmeci.

Dopo la sensazionale anteprima con il Coro del Teatro dell’Opera di Kiev, l’esibizione del Blumen Trio con Davide Tura e il concerto lirico per l’apparizione della Beata Vergine a Trebbio con il Chorus Marignanensis, il festival si chiuderà con gli ultimi due appuntamenti, dedicati rispettivamente alla tradizione del liscio romagnolo e alla grande musica classica con moderne rivisitazioni.

Entrambi i concerti si svolgeranno nel Giardino degli ulivi di Palazzo Viviani a partire dalle ore 21.

Programma

Sabato 30 luglio a grande richiesta, sarà in scena il Trio Iftode, conosciuto anche come “I violini di Romagna”. Direttamente dalla trasmissione Rai 1 “Uno Mattina” è formato da Tedi Iftode al violino e dai figli Radu (secondo violino) e Vlad (pianoforte). Il complesso si esibisce da anni in tutto il territorio nazionale promuovendo la conoscenza e la riscoperta del repertorio della grande musica popolare e dei virtuosismi del violino.

Domenica 31 luglio spazio invece a La Toscanini Next: un’orchestra formata da 51 musicisti under 35 che nasce e si sviluppa in Emilia-Romagna, con un’impronta nazionale, al servizio della comunità. L’interazione e commistione tra generi e stili è la cifra di riconoscimento della sua attività produttiva. L’orchestra ricerca infatti nuovi repertori, new note, in grado di coinvolgere generi e stili differenti, dal jazz al contemporaneo, dal musical, all’elettronica, alla musica da film; unisce sonorità classiche al pop sinfonico; offre ai giovani orchestrali la possibilità di confrontarsi con il repertorio sinfonico e cameristico più impegnativo, affascinante e popolare della musica classica contribuendo alla sua diffusione e valorizzazione. Per il concerto di Montegridolfo si esibirà un ensemble di cinque elementi con il gradito ritorno della fisarmonica di Andrea Coruzzi.

Il grande successo di pubblico ha reso il Festival musicale di Montegridolfo un appuntamento immancabile per l’estate emiliano-romagnola che, con la cornice del Giardino degli ulivi di Palazzo Viviani, ha acquisito un ulteriore fascino rendendo indimenticabili i Concerti al Castello di Montegridolfo.

La rassegna è sostenuta dalla compartecipazione del Gruppo Hera e con il contributo di Visit Romagna.