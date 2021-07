“Concerti d’estate 2021”, con le note del jazz della A.B Rimini Big Band

Prosegue con grande successo la rassegna “Concerti d’estate 2021” organizzata dall’Associazione Filarmonica Banda città di Rimini, in collaborazione con il comune di Rimni e il Parco degli artisti. E’ la volta della A.B Rimini Big Band che si esibirà per la gioia degli appassionati di jazz e di swing giovedi 22 luglio alle ore 21 sul palco del Parco degli Artisti a Vergiano di Rimini, diretta dal M° Renzo Angelini. La A. B Rimini è considerata una delle più interessanti formazioni jazz della regione Emilia Romagna. Per l’occasione proporrà un programma ricco di stimoli e di suggestioni. L’AB Rimini Big Band è diretta dal m° Renzo Angelini ed è formata da musicisti tra i migliori a livello locale: Sax alto: Vittorio Del Bianco, Massimo Giungi, Luca Migani; Sax tenore: Oscar Marcucci, Federico Canini, Francesco Carollo; Sax Baritono: Luigi Ermanno Corbelli, Riccardo Sabattini; Trombe: Elio Lucarelli, Giuseppe Belemmi, Ivan Serafini,Luca Di Stefano, Raniero Mascini, Rino Ronconi; Tromboni: Renato Pinieri, Andrea Brugnettini, Vitali Ermes, Pierluca Frisoni, Duilio Boldrini; Voce solista: Gisella Munoz: Tastiera Roberto Patumi; Chitarra: Glauco Pini; Basso elettrico: Pierpaolo Corbelli; Batteria:Ivano Venturini; Presenta Anita Ghidoni Per gli eventi al Parco degli Artisti, l’ingresso è libero e gratuito e i posti non sono numerati ma è necessaria la prenotazione che dovrà essere effettuata esclusivamente tramite messaggio WhatsApp al numero 0541 380403 indicando il numero di persone, il numero di telefono ed il nominativo di un referente.