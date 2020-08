Concerti e allegria tra "San Lia Rock ‘n Roll", masterclass e Scacchi in piazza

San Leo prosegue ad animare l'estate 2020 con gli appuntamenti musicali, molti dei quali dedicati alla musica classica.

Masterclass e concerti

Continuano infatti anche ad agosto le MasterClass musicali tenute da artisti italiani di fama internazionale. Dal 3 agosto, per tutta la settimana si svolge la Masterclass residenziale di Violino Barocco del Maestro Enrico Onofri. Mentre da domenica 9 a venerdì 14 agosto sarà la volta della MasterClass residenziale di Canto Lirico del maestro Romualdo Savastano. Il concerto finale della MasterClass del maestro Savastano si svolgerà venerdì 14 agosto alle 21.00.

Settima e ultima Masterclass residenziale per l'estate 2020 dal 19 al 21 agosto, questa volta di Fisarmonica con il maestro Simone Zanchini. Sarà dunque il concerto finale della Masterclass di Zanchini a chiudere l’edizione 2020 dei momenti di formazione che il San Leo Festival dedica ai futuri talenti.

San Lia Rock ‘n Roll

Torna in una modalità tutta nuova l'appuntamento con San Lia Rock’n Roll che quest'anno si svolgerà venerdì 7 agosto alle 21.30 presso il Parco Belvedere. In tempo di Covid, per far vivere il San Lia Rock'n Roll in sicurezza, il concerto si svolgerà a contatto con la bellezza panoramica del Parco Belvedere di San Leo. Per le nuove disposizioni in materia di prevenzione del coronavirus inoltre, l'evento sarà accessibile solo tramite prenotazione (gratuita) e scegliere se prenotare una sedia oppure una tovaglia da pic-nic per assistere allo spettacolo. I gruppi che si esibiranno sono: B+ Positivo, Kazzius Clash, Guardrails # Rock'n'Roll Band, Theoutlaw Rockband

Scacchi in Piazza

Torna la tradizionale manifestazione “Scacchi in Piazza” che si terrà a San Leo in Piazza Dante Alighieri per tutta la durata del mese di agosto. Si parte mercoledì 5 agosto ore 21.00 e si prosegue ogni mercoledì del mese di agosto. L’iniziativa si svolgerà nell’osservanza dei protocolli previsti da Federscacchi e secondo le normative istituzionali anti covid 19. L'iniziativa è aperta a tutti, per informazioni sulle modalità di partecipazione contattare il Tel. 335/5320123.

L’ingresso agli eventi è libero, ma nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del coronavirus, è necessaria la prenotazione telefonando all'Ufficio Turistico I.A.T. al tel. 0541/926967.