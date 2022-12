Doppio appuntamento con la musica gospel d'oltreoceano per il tradizionale concerto di Natale

Al Teatro CorTe di Coriano il gospel è quasi del tutto sold out: mercoledì 21 dicembre (ore 21:15) in scena Roderick Giles &Grace.

Roderick Giles nato a Washington DC, comincia a studiare musica e canto sotto la guida di Dr. Joyce Garrett. Farà parte dei cori Gospel già dalle scuole medie. Roderick apre la sua propria agenzia musicale all’eta di 22 anni ed incomincia a

promuovere musica di alto livello per le funzioni religiose ed eventi speciali. Con il suo gruppo Grace composto da 6 cantanti molto talentuosi si esibisce in luoghi molto prestigiosi come La Casa Bianca, il Kennedy Center e molti altri.

Nel settembre del 2013 Roderick ed il suo gruppo prende parte alla cinquantaduesima registrazione della grande cantante Gospel Dorothy Norwood.

In tutte le esibizioni di Roderick Giles & Grace si può ascoltare la passione e la devozione per il canto ed il gospel, che infondono in tutti gli ascoltatori un messaggio di pace, amore gioia e speranza.



Il giorno successivo, giovedì 22 dicembre alle ore 21:15, è il Teatro Pazzini di Verucchio ad ospitare i cantanti gospel: sul palcoscenico romagnolo Nate Brown&One Voice.