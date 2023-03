Beppe Carletti e il suo piano inaugurano gli eventi pasquali di Riccione

La proposta di intrattenimento del lungo ponte di Pasqua a Riccione si apre in musica a partire dal 7 aprile, con lo spettacolo concerto per piano solo alla Granturismo, dal titolo Sarà per sempre, con Beppe Carletti, celebre tastierista e cofondatore del gruppo musicale dei Nomadi, un appuntamento che lancerà il concerto della band in occasione dei 60 anni dalla loro fondazione che si terrà a giugno sempre a Riccione.