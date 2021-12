Il sassofonista di Zucchero al Gran Galà della Musica Italiana

Il 26 dicembre al Palacongressi di Bellaria – Igea Marina si celebra la fine dell’anno in grande stile, con il Gran Galà della Musica Italiana: un’iniziativa giunta alla 24°edizione e organizzata dal Comitato Borgata Vecchia di Bellaria – Igea Marina, con la direzione artistica di Sergio Casabianca.

Un omaggio alla musica italiana d’autore, per uno spettacolo ricco di ospiti italiani e internazionali che interpreteranno i successi più noti di Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Zucchero Fornaciari e Lucio Battisti.

Sergio Casabianca e le Gocce saranno accompagnati da artisti del calibro di James Thompson (l’istrionico sassofonista di Zucchero), con il Quartetto Eos insieme a Mattia Guerra al pianoforte, e Dino Gnassi con la sua orchestra di sei musicisti ai fiati, tra cui Daniele Mancini (sassofonista già noto al pubblico per le importanti collaborazioni con Ron, Michele Zarrillo e altri). Completano lo spettacolo le splendide voci del tenore Mauro Montanari e delle coriste Sara Squadrani, Elisa Della Martera e Chiara Badioli, e le performance delle danzatrici Shaana Baldazzi e Tamara Marufu.

Una serata all’insegna delle emozioni, dedicata ai brani che hanno composto la colonna sonora dei nostri ricordi e colorata dalle immagini portate in scena dal coreografo Marco Baldazzi, per un evento di grande impatto anche visivo, con oltre venti performer sul palco. Arrangiamenti curati da Dino Gnassi e Mattia Guerra. Un’occasione per celebrare nel migliore dei modi la grande musica italiana, con uno spettacolo che è un vero e proprio inno all’arte e al

piacere e alla voglia di condividerla insieme.

L’evento si svolgerà al Palacongressi di Bellaria – Igea Marina, in via Uso 1, il 26 dicembre ore 21, con ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà impiegato integralmente nelle attività di programmazione eventi del Comitato Borgata Vecchia di Bellaria – Igea Marina.

Non è richiesta prenotazione. Per l'accesso è necessario il Green Pass rafforzato, e il rispetto in generale

delle norme in materia di prevenzione Covid19 che saranno in vigore alla data dell’evento.