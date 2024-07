Mirko Casadei e Dardust, insieme all'alba, sulla spiaggia della Perla Verde

Torna a Riccione, dove è nato, Balamondo - World Music Festival, il progetto artistico firmato da Mirko Casadei, e lo fa con un format originale, pensato insieme al Comune di Riccione, ovvero una serata evento unica nella cornice di piazzale Ceccarini e un concerto al sorgere del sole sulla spiaggia 133 che diventa parte della rassegna “Albe in controluce” di quest’estate.



Balamondo è un festival innovativo e unico, dove gli artisti portano sul palco gli elementi della propria musica per poi fonderli con il liscio della tradizione popolare. Insieme ad artisti straordinari vengono rivisitati i pezzi più storici della tradizione popolare Casadei e non solo, creando un interessante percorso di contaminazione e sperimentazione. Il festival attinge al patrimonio storico tradizionale con la mission di trasmetterne la memoria, le usanze e la ritualità.



Il programma artistico di Balamondo a Riccione mette al centro il dialogo con le nuove generazioni.



Domenica 14 luglio, alle ore 5:15 sulla spiaggia libera a fianco della zona 133 (piazzale Vittorini) a salutare l’alba sul mare di Riccione ci saranno Mirko Casadei e Dardust. Le atmosfere eteree, sognanti di Dardust sonorizzeranno il sorgere del sole, introdotte dalle note acustiche della Mirko Casadei PoPular Folk Orchestra acoustic live set. Un viaggio tra il cielo e la terra, tra le radici, il legame con il territorio e la dimensione onirica delle trame musicali create da Dardust.