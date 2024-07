Concerto all'Alba alla Rocca Malatestiana di Verucchio

"Musiche e Luoghi”, la suggestione di un incontro, di un momento. Non poteva mancare una proposta di “Concerto all’Alba” nel luogo più suggestivo fra i borghi toccati da questa iniziativa. Così, l’Accordion Concert Ensemble si esibirà alle 6:00 a.m. in un concerto che solo a pensarlo suscita emozioni e pura bellezza. La Corte della Rocca Malatestiana di Verucchio sarà la cornice perfetta per gustare il sorgere del sole da un luogo ricco di storia. La colonna sonora di questo momento di magia e cultura per Verucchio, sarà affidato al suono di un ensemble di fisarmoniche guidare da due Mestri d’eccezione, Sergio Scappini (docente Conservatorio Milano) e Paolo Vignani (docente Conservatorio Pesaro). L’Accordion Concert Ensemble è composto principalmente da giovani laureati o laureandi in fisarmonica e ciò conferisce all'esecuzione caratteristiche di alto profilo, anche per le musiche più popolari come i "classici" romagnoli della famiglia Casadei.



Il concerto sarà un piacevole percorso dalla musica tradizionale a quella colta, da Gounod a Rota e Mancini, scritta e/o trascritta per fisarmonica. Si tratta di un programma piacevole, curioso e divertente, adatto a tutti per una bella serata d’estate.

Alla fine del concerto l’Accademia Distretto della Musica APS, organizzatrice della Rassegna, offrirà a tutti gli intervenuti bomboloni e caffè. Si invitano tutti gli appassionati di musica, del bello e di luoghi suggestivi a partecipare a questo evento straordinario, che promette di regalare un'esperienza unica ed emozionante. In caso di maltempo il concerto si terrà nella sala Malatesta della Rocca di Verucchio.



Informazioni sull'evento:

Titolo: Accordion Concert Ensemble

Data: Domenica 21 luglio

Orario: 6:00 a.m.

Luogo: Corte Rocca Malatestiana, Verucchio



Info: lineeframusicheeluoghi@gmail.com