Sgr Live, ai piedi di Castel Sismondo una serata a base di rock'n'roll

Settimo appuntamento, martedì 23 luglio, con la rassegna musicale Sgr Live, organizzata all’arena Francesca da Rimini e con ingresso gratuito dal Gruppo Sgr, col patrocinio del Comune di Rimini.



Alle 21.30, sul palco i The Strikeballs, con il concerto Cool Cocktail of rock ’n’ roll. I The Strikeballs sono una band puramente rock'n'roll, nata nel cuore della Romagna. Nei loro live, offrono un mix travolgente di brani originali, con ben due album all'attivo, e classici intramontabili del rockabilly, country e swing degli anni '50.

Ogni esibizione è arricchita da qualche "gag" esilarante tra il pubblico e qualche numero spericolato sul contrabbasso. La band conta importanti inviti a storici festival nazionali, tra cui Mercanti a Ferrara Buskers, Santa Sofia Buskers, Imola In Musica e Ciocco show di Bologna, oltre a due tour in Germania. Formazione: Soren Ghirardi cantante e chitarra, Lucia Solferino cantante e Violino, Pier Paolo Pacioni cori e contrabbasso, Donatello Angelini cori e batteria.