Mese mariano con il concerto di musica sacra “Ave Generosa”

Il 21 maggio 2022, alle ore 21,00 nella Chiesa Gesù Nostra Riconciliazione ritorna, dopo l’interruzione forzata a causa della pandemia, il consueto appuntamento del mese mariano, con un nuovo concerto dedicato alla figura della SS. Vergine che propone un programma variato e non esclusivamente dedicato alla polifonia rinascimentale. La traccia ispiratrice è stata fornita da una poesia di Hildegard Von Bingen, dalla quale è stato ricavato anche il titolo, Ave Generosa. Hildegard von Bingen è la prima donna del mondo occidentale a essere riconosciuta come punto di riferimento spirituale e culturale, per la sua opera teologica, scientifica e musicale, una delle protagoniste della rinascita dell’Anno Mille. Il Coro, pur presentando una sua straordinaria composizione che intitola il concerto, è stato attratto dalla profondità, dalla bellezza, dalla misticità del testo per costruire una scelta di brani varia, che ripercorre idealmente la vita di Maria, dall’annuncio dell’Angelo al tributo di gloria finale di Regina del cielo e non si limita ad una semplice monografia musicale. Il titolo poi assume una sorta di significato di ringraziamento per la ripresa di un’attività corale che ben poteva essere stata compromessa a tre anni dall’ultimo concerto mariano. Verranno eseguite opere di Bingen, Lobo, Da Victoria, Robledo, Lasso, Byrd, ecc., ma anche di autori moderni e poco conosciuti. Nei brevi interventi poetici saranno accostate opere della Bingen e di una famosa poetessa riminese, Ardea Montebelli. La serata, a ingresso libero, è organizzata a cura dell’Associazione corale polifonica Jubilate Deo, con la collaborazione di sponsor privati, della Parrocchia Gesù ns Riconciliazione e con il prestigioso patrocinio congiunto della Regione Emilia Romagna, del Comune di Rimini, della Provincia di Rimini e dell’Associazione Emiliano Romagnola Cori (A.ER.CO.) Il Coro Jubilate Deo è stato fondato nel 1985 ed opera presso la Chiesa Gesù nostra Riconciliazione di Rimini. Formato da una ventina di coristi divisi nelle quattro voci principali, si occupa esclusivamente di musica sacra; dal 1988 è diretto dal M° Ilario Muro. In questi anni ha realizzato un considerevole numero di concerti e liturgie sacre sia a Rimini che nelle principali città italiane, collaborando con altre formazioni corali od orchestrali anche in rassegne internazionali. Dal 2011 è riconosciuto come gruppo musicale di Interesse Nazionale. In particolare si è esibito a Roma, Bologna, Vercelli, Pavia, Torino, Venezia, Urbino, nel Duomo di Milano, nelle Basiliche di Loreto, Cascia, Assisi, Tolentino, ecc., ha avuto inoltre l’alto onore di cantare in San Pietro, alla presenza del compianto Papa Giovanni Paolo II. Per informazioni: 349/0640697. Mail: ilariomuro@libero.it Sito internet: www.jubilatedeorimini.it Facebook: https://www.facebook.com/JubilateDeoRimini/



Gallery