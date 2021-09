Chiara Raggi in concerto a Rimini 

Sabato 2 ottobre, ore 21.15, la cantautrice Chiara Raggi salirà sul palco del Teatro degli Atti per presentare il suo ultimo disco 'La natura e la pazienza', uscito a dicembre 2020, in piena pandemia, per la neonata etichetta discografica Musica di Seta. ?L'artista, chitarrista e compositrice, è accompagnata da Massimiliano Rocchetta al piano e tastiere, Tiziano Negrello al contrabbasso e, Michele Iaia, alla batteria. E' un concerto in cui si entra nel mondo femminile, e non solo, che tratta temi come l'accettazione di sé, la consapevolezza, la legittimazione del proprio lavoro. L'album è composto da brani scritti e musicati da Chiara Raggi, canzoni che parlano di affetti, di condivisione e di equilibri, da mantenere e infrangere allo stesso tempo, rese "leggere" dalla sua voce che sembra accarezzarne le parole.?Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su ?www.teatrogalli.it/it/eventonew/chiara-raggi-concerto-recupero.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...