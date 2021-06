Ripartita l’estate di Coriano con i concerti di Dino Moroni e Sara Jane 4et

A Coriano è ripartita l’estate con i suoi eventi: concerti, street food e piatti a km0. Sotto la direzione artistica dei corianesi Claudio Coveri e Max Monti, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Coriano e delle attività produttive e ricettive locali, si parte venerdì 25 Giugno con il rock di Dino Moroni ‘Arcano’, nel concerto tributo a Vasco Rossi, dal titolo ‘Vasco non Vasco’, che prende il nome proprio dal singolo dell’artista corianese doc, che da anni interpreta i brani del Blasco e scrive canzoni. L’appuntamento è dalle 19 al Parco dei Cerchi (via Garibaldi 238, Coriano) con street food curato dal team Pro Loco, inizio concerto live alle 21.30. Domenica 27 Giugno è la volta invece di Sara Jane 4et. Un repertorio nuovo per la cantante italo-britannica Sara Jane Ghiotti, con arrangiamenti originali e sonorità contemporanee, alternate a momenti di puro gioco in linguaggio mainstream. Sara Jane dialoga con i suoi compagni di viaggio musicale di lunga data: Mauro Mussoni (contrabbasso), Simone Migani (piano), Pasquale Montuori (batteria). In occasione del concerto, Birra Riminese e Associazione Sal'Meni, in collaborazione con la Proloco di Coriano, organizzeranno un servizio ristoro con birra artigianale, bibite e cibo genuino. I concerti sono a ingresso gratuito, Il menù bio a km 0 va prenotato entro venerdì alle ore 21 ai numeri della Pro Loco: 0541 656255/333822 8325).

