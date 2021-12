Concerto di Capodanno con la giovane Rebecca Vannucci e la new band dell'Istituto musicale di Riccione

Domenica 2 gennaio alle ore 17:00 sul Palazzo del Turismo di Riccione salirà la 16enne Rebecca Vannucci e la new band dell’Istituto Musicale di Riccione, diretto da Gianmarco Mulazzani, per il Concerto di Capondanno, primo appuntamento musicale del 2022. Il Concerto di Capodanno propone un repertorio che spazia tra diversi stili e generi, dal classico al pop, passando per le tradizionali opere musicali natalizie, offrendosi, allo stesso tempo, come occasione importante per i giovani talenti dell’IMR per tornare a esibirsi dal vivo con i propri progetti musicali. La new band dell’Istituto Musicale Riccione, istituita lo scorso ottobre da un’idea della presidenza per incrementare l’offerta didattica e valorizzare i rapporti sociali, è composta da ragazzi di età compresa tra i 14 e i 21 anni ed è in costante crescita, ad oggi conta una ventina di giovani aspiranti musicisti. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. L’accesso è consentito con Green pass rafforzato e dispositivo di protezione individuale FFp2.

Informazioni: IAT tel. 0541 426050