“Concerto di Fine Estate” con giocoliere, street food e musica folk

Sabato 18 settembre in Piazza Europa a Villa Verucchio, “Concerto di fine estate” che quest’anno è dedicato a Raoul Casadei. Ad aprire la serata, a partire dalle 19, sarà il giocoliere Fabio con il suo intrattenimento per i bimbi. Intanto i genitori potranno attrezzarsi per la cena sotto le stelle con lo street food romagnolo Barbara Alessi e per godersi la musica dell’orchestra La Storia di Romagna, che accompagnerà l’esibizione delle locali scuole di ballo.

Il Concerto di Fine Estate sarà organizzato da GM Eventi nel pieno rispetto delle normative anti contagio e per poter entrare è necessario il Green Pass Per info: 338-8276102 o gmconsultingsrls@gmail.com