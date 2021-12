La Banda musicale di Verucchio in concerto per celebrare il Natale

Il 26 Dicembre alle 16.30 nella Chiesa Collegiata di Verucchio in Piazza Battaglini si terrà, nuovamente in presenza, il tradizionale concerto della Banda Musicale Città di Verucchio. Oltre ai classici pezzi bandistici si potranno ascoltare trascrizioni per banda di noti pezzi classici, interpretazioni solistiche e immancabile qualche nota tradizionale del Natale. Si ringraziano per l'indispensabile collaborazione il Comune di Verucchio, Don Stefano e l'Ente Anna Rastelli e tutti quelli che ogni anno ci sostengono.