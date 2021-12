Concerto di Natale con le colonne sonore dei classici cinematografici

Sabato 18 dicembre il Teatro della Regina di Cattolica (ore 21.15) ospita il tradizionale Concerto di Natale che offrirà un medley delle musiche più amate ed emozionanti, dalle colonne sonore dei classici cinematografici, passando dal tango di Piazzolla ai valzer di Strauss, per lasciarsi avvolgere dalla magica atmosfera delle feste.?La Toscanini Next è un progetto innovativo de La Toscanini, realizzato in collaborazione e con il sostegno della rete culturale della Regione Emilia-Romagna. Nata per dare un’opportunità di lavoro ai giovani, è un’orchestra formata da musicisti under 35, frutto di un percorso di Alta Formazione che si fonde e si completa con un'attività concertistica professionale. L’interazione e la commistione tra generi e stili sono le caratteristiche della sua attività. Quattro i repertori musicali di riferimento: sinfonico-operistico rivisitato in chiave pop/rock (rielaborazioni/trascrizioni dal pop e rock d’autore); incidental music (adattamento di musica per danza e prosa, musical, cabaret); global music (arrangiamento di repertori quali Tango, Swing, Klezmer, tradizioni popolari); soundtrack (colonne sonore, musica per arti visive, games, cortometraggi, docufilm). La Toscanini Next porta la musica nelle piazze, nei luoghi della cultura e della memoria e nelle periferie cittadine non usuali a trasformarsi in sale da concerto per entrare nel tessuto connettivo del territorio e avvicinarsi al pubblico. I prossimi appuntamenti: martedì 21 dicembre 2021 al Salone Snaporaz “First Love” di Marco D’Agostin; mercoledì 29 dicembre 2021 Lo schiaccianoci del Balletto di Milano. Da martedì 19 ottobre è attiva la vendita di soli biglietti degli spettacoli in cartellone a novembre e dicembre presso la biglietteria del Teatro della Regina e online su www.vivaticket.it. Da martedì 23 novembre sono in vendita biglietti e carnet per gli spettacoli in programma da gennaio 2022.