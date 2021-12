Concerto di Natale per la Città di Rimini a favore della Casa Famiglia

Mercoledì 8 dicembre 2021, alle ore 18:00, si svolgerà la quinta edizione del Concerto che il Lions Club Rimini Host dedica alla Città insieme a Università Aperta, Associazione Itaca per la psicoanalisi e Agora Rimini. Quest’anno ritornano la compagine musicale al completo e il pubblico. Sarà possibile ospitare in chiesa circa 150 persone in presenza ad ingresso Libero, ma con Super Green Pass e mascherina obbligatori. Si consiglia la prenotazione (fino ad esaurimento posti) a segretario@lionsrimini.it

Per tutti sarà disponibile la diretta su IcaroTV canale 91 digitale terrestre per le zone collegate e in streaming su www.icaroplay.it

Il contributo all’evento sarà devoluto alla Casa-Famiglia, nella storica sede della Grotta Rossa in Rimini, presente da più di 40 anni. Oggi i Responsabili della casa sono Valeria e Hiessel, una giovane coppia di sposi che oltre ai loro due figli naturali hanno accolto altri 8 figli che Don Oreste Benzi definiva “Rigenerati dall’amore”

Chi desidera contribuire per aumentare la raccolta benefica può farlo versando quanto si suo gradimento sul Conto Corrente IBAN: IT85I0899524213000000089417 presso RIVIERABANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA ? SOC.COOP. - Causale: Concerto Lions per Rimini 08?12?2021