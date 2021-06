Fabio Concato sale sul palco degli Artisti con la sua band

Domencia 6 giugno alle 20.30 nella nuovissima Arena del Parco degli Artisti di Vergiano di Rimini, Fabio Concato salirà sul palco con la sua band e la partecipazione del Quartetto Eos, e regalerà tutte le perle della sua lunghissima carriera.

Fabio Concato è una delle più belle certezze della nostra musica d'autore e un grande interprete della scena musicale italiana, che crede ancora nella poesia adagiata su armonie non banali, che hanno, a tratti, una “stretta familiarità” con il jazz. Nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante per le sue canzoni, narrando in modo molto personale le piccole grandi storie della quotidianità. Nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni appena delineate, lampi d'allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano il mondo delle sue canzoni, simili a foto, illustrazioni e annotazioni in un diario della memoria che è sempre riuscito a fare breccia sia nell'immaginario che nella sensibilità del pubblico.

Sarà l'occasione per ascoltare non solo i grandi “successi”, ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio “Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “051222525”,” Sexi tango”, “Gigi”, fino ai singoli dell’ultimo album uscito nel 2012

Biglietto numerato da euro 15,00 a euro 28,00, più diritti di prevendita. Prevendita circuito Liveticket (www.liveticket.it)

In caso di maltempo il concerto sarà rinviato a data da destinarsi.

L’evento sarà gestito in conformità ai decreti e alle ordinanze di tutela sanitaria, garantendo a tutti la massima sicurezza e tranquillità di ascolto. Informazioni: riminiclassica@gmail.com