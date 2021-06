Il rapper Franco 126 arriva in Riviera con il suo tour Multi Sala Premiere

Franco 126 sarà in concerto il 6 agosto, ore 21.00, all’arena della regina Cattolica con un'unica data in Regione.

Il suo tour Multi Sala Premiere partirà a luglio e attraverserà l’Italia toccando le maggiori Arene e Festival del Paese nei prossimi mesi estivi. L’artista, che con la sua scrittura rap sconfina nel cantautorato con una lucida capacità di mettere a fuoco il reale e le emozioni, è reduce dalla pubblicazione di “Multisala”, il suo secondo album in studio, uscito per Universal Music Italia il 23 aprile 2021. Prodotto e distribuito da Vivo Concerti, il tour sarà composto da una serie di occasioni speciali di incontro tra l’artista e il suo pubblico, eventi esclusivi durante i quali si potrà assistere a uno spettacolo diverso dal classico live, e partirà il 24 luglio dallo Stupinigi Sonic Parka Nichelino, per poi proseguire all'Arena della Regina di Cattolica il 6 agosto. Il 7 agosto Franco 126 si esibirà al Follonica Summer Nights di Follonica, all’Over sound Festival di Lecce il 12 agosto, al Nottinarena a Lignano Sabbia d’oro il 20 agosto e all'Anfiteatro Falcone.

Quello di Franco 126 si aggiunge al programma dell’arena della regina organizzato da pulp concerti:

10 luglio Colapesce Dimartino.

16 luglio Alice canta Battiato.

29 luglio Jethro Tull

7 Agosto Massimo Ranieri.

13 agosto Pucci.

14 agosto Gigi D alessio.

16 Agosto Antonello Venditti

20 agosto Francesco De Gregori.

21 agosto Levante.

28 agosto Samuele Bersani.

Per informazioni e biglietti rivolgersi a pulp concerti al numero 329.0058054.