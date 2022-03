Annunciate le date del tour di Irama, la terza tappa è in Riviera

Irama, fra gli artisti italiani più amati e talentuosi degli ultimi anni, ha annunciato le date del suo tour in partenza dal 1° luglio. Un tour che farà tappa l’8 luglio all’Arena della Regina di Cattolica. Con un totale di 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, Irama si è da poco imposto al 72° Festival di Sanremo con Ovunque Sarai (classificatosi alla #4 posizione), il secondo brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify e certificato disco di platino. Il 25 febbraio è uscito il nuovo album Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare (disco d’oro), progetto musicale maturo e vicino alle musicalità americane ed europee, concettualmente eclettico e liberatorio, che mixa la musica urban con quella tipicamente di matrice latin/pop. I biglietti per le date estive di Irama saranno disponibili su vivoconcerti.com da venerdì 1 aprile, alle ore 12:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 6 aprile alle ore 11:00. Gli show, prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, l’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.