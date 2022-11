Una serata contro la violenza sulle donne a ritmo di jazz

Prezzo non disponibile

Per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne l'Associazione Alfredo Speranza Aps di Rimini, con il contributo della Regione Emilia Romagna e la collaborazione del Comune di Misano Adriatico, presenta l'evento musicale "Per l'amore del cielo", concerto jazz-blues, per voce e pianoforte, con due artisti d'eccezione: Silvia De Santis - voce e Farian Biffi - pianoforte.

Il programma traccia un affascinante percorso musicale che spazia dal jazz al soul, da Ray Charles a Etta James, da George Gershwin a Ennio Morricone, in un’atmosfera intima e sofisticata.

Verranno inoltre recitate poesie della poetessa polacca Wislawa Szymborska a cura di donne/attrici, del Collettivo teatrale Il Nido.

Nel corso della serata verrà consegnato il Premio alla Produzione artistica al femminile a Claudia Corbelli, fondatrice e presidente del Coro Lirico "Amintore Galli" di Rimini.