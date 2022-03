"L'Ultimo girone", il tour d'addio dei Litfiba farà tappa in Romagna

La band che ha fatto la storia del rock italiano è pronta a girare l’Italia con “l’Ultimo girone” il tour per festeggiare i suoi 40 (+2) anni e l’addio dei Litfiba. Il tour farà tappa anche all’Arena della Regina a Cattolica il 20 agosto. I fan dei Litfiba e gli amanti della musica non dimenticheranno questo 2022 perché “L’ultimo girone” sarà una vera e propria festa itinerante che segnerà la degna e potente conclusione della storia della band di Piero Pelù e Ghigo Renzulli. Durante il tour dell’addio, che prenderà il via il prossimo 26 aprile 2022 da Padova, I Litfiba saranno accompagnati sul palco da: Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso. Precursori come pochi del rock cantato in italiano, I Litfiba possono fregiarsi di successi discografici con 10 milioni di copie vendute e migliaia di concerti in Italia, Europa e nel resto del mondo. La storia della band però è anche fortemente legata a doppia mandata alla storia del nostro Paese, tra impegno sociale, battaglie civili/ambientali e diritti umani.

Pochi artisti, infatti, possono vantare di aver affrontato, con così grande successo e perseveranza, una gavetta e un percorso lungo e tortuoso come quello della musica e dei suoi cambiamenti durante questi anni, a maggior ragione se parliamo di rock, come i Litfiba, la band presente ancora oggi non solo nel cuore di centinaia di migliaia di fan ma anche nella hall of fame della musica italiana. I biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 18.00 di mercoledì 9 marzo, sul circuito Ticketone.it e nelle prevendite abituali.

www.litfiba.net