Rimini, proseguono i concerti in città del cantautore riminese Lorenzo Semprini

Dopo il grande successo di martedì 16 agosto nel concerto all'Arena Francesca da Rimini, torna martedì 23 agosto alle ore 21:30 sul palco dell'Hobo's di Rimini, Lorenzo Semprini con le canzoni del suo progetto in italiano "44".

Accompagnato da Massimo Marches, Francesco Pesaresi e Pablo Angelini.

In una estate che lo ha visto aprire i concerti di Edoardo Bennato, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), collaborare con Lella Costa e suonare diverse decine di concerti, si preannuncia per il rocker riminese un autunno intenso con l'uscita dell'ep "Come ossigeno" prevista per settembre.

Inoltre, è in rotazione il singolo anti-guerra "12 anni" con un bellissimo video di Massimo Morri con Marco Francisconi protagonista, che sarà uno dei brani portandi del concerto.

Il cantautore propone oltre alle canzoni del suo ultimo album dal titolo “44”, anche riletture di Bruce Springsteen, Damien Rice, Gaslight Anthem, Francesco De Gregori ed altri.

Per la realizzazione dell'album sono stati coinvolti 22 musicisti tra cui Federico Mecozzi, Vanessa Peters, Alex Valle, Massimo Marches, Diego Sapignoli, Elisa Semprini, Antonio Gramentieri, Daniele Tenca.

Ingresso libero