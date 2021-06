Max Pezzali sul palco ripercorre i più grandi successi degli 883

Il 3 e 4 settembre l’Arena della Regina di Cattolica ospiterà l’imperdibile concerto di Max Pezzali, impegnato nel suo tour estivo Max90 Live. Max Pezzali ripercorrerà i grandi successi del passato attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e storie che soltanto il cantautore ha saputo raccontare così bene nei primi 4 album degli 883. Il concerto è organizzato da Vivo Concerti e comincerà da Terbole per toccare le più importanti città italiane come Lecce, Forte dei Marmi, Mantova, Catania, Vicenza, eccetera. Max Pezzali, vecchio leader degli 883, porterà in scena degli spettacoli che avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro "Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo". La vita di Max è stata davvero consacrata alla musica e nei suoi vent’anni di carriera è riuscito realmente a guadagnarsi l’affetto di un pubblico sempre più eterogeneo e numeroso, migliaia di fans che continuano a seguirlo ovunque, emozionandosi e coinvolgendosi on le note delle sue canzoni.

I biglietti per il concerto di Max 90 Live saranno disponibili su vivoconcerti.com dalle 15.00 di giovedì 10 giugno 2021 e presso tutte le rivendite autorizzate dalle 15.00 di martedì 15 giugno 2021.