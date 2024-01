La musica corale protagonista della domenica riccionese

Domenica 21 gennaio alla chiesa Santa Maria Stella Maris di Riccione, in viale Sicilia 21, alle ore 16:30 va in scena l’ultimo concerto della rassegna di musica corale “Dai cori al cuore”.

Gli appuntamenti in musica con i concerti dell’amata e attesa rassegna riccionese “Dai cori al cuore” hanno accompagnato la città durante le festività natalizie e domenica prossima chiede la stagione concertistica invernale il concerto “La colonna sonora delle feste. Sinfonie d’inverno”, in programma lo scorso 7 gennaio in piazzale Ceccarini e rimandato per maltempo.

Il concerto, a ingresso libero, sarà eseguito dal Coro Lirico Perla Verde di Riccione, diretto da Barbara Amaduzzi, le cui voci si fonderanno ai suoni dell’Orchestra di Fiati del Corpo Bandistico di Mondaino diretto da Marco Tasini, una delle più apprezzate realtà bandistiche italiane dalla tradizione molto antica. Lo spettacolo sigilla un’amicizia in musica cresciuta e rafforzata nel tempo, scandita da melodie e colonne sonore intramontabili.

Il cartellone dei concerti di “Dai cori al cuore”, promosso dal Comune di Riccione e inaugurato il 16 dicembre scorso, ha visto le esibizioni delle realtà corali riccionesi fra cui il Corone, diretto da Laura Amati, il Coro Le Allegre Note e il Coro Note in Crescendo, diretti da Fabio Pecci, il Coro Stella Alpina, diretto da Anna Tedaldi, e il Coro Città di Riccione Women Ensemble diretto da Marco Galli.