Concerto di Natale, due cori per una serata di musica ed emozioni

Mercoledì 28 dicembre, alle ore 21:00, alla Chiesa dei Servi di Rimini, il Coro Nazionale dei Direttori di Coro Italiani, diretto da Chiara Leonzi, unitamente al coro Voci Bianche Rimini, diretto da Maria Elvira Massani, terrà il “Concerto di Natale”. Il programma di sala prevede brani della tradizione natalizia nonché lavori inediti di giovani compositori italiani.



Il Coro Nazionale dei Direttori di Coro è una compagine formata principalmente dai direttori associati ad Associazione Nazionale Direttori di Coro Italiani (Andci), aperta anche ai loro coristi e a quanti vogliano condividere l’esperienza del canto corale.

Il coro si riunisce una volta l’anno, nel periodo Natalizio; e per il 2022 la scelta è caduta sul “Concerto di Natale” di Rimini. In questa occasione eseguirà principalmente nuove composizioni di giovani direttori.

Voci Bianche Rimini è il Coro dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Rimini ad indirizzo musicale. È formato da circa 45 coristi scelti tra le migliori voci di tutta la scuola. Il Coro è stato scelto dal Presidente Mattarella per inaugurare a livello nazionale il nuovo anno scolastico (2018-2019), e nel maggio scorso ha ottenuto il premio Jenny Berardi a Riccione per la miglior presenza scenica, e il terzo posto di categoria.

Alla Chiesa dei Servi eseguirà canzoni natalizie, popolari e della tradizione: da Amazing Grace (tradizional scozzese) a We Wish You a Merry Christmas (tradizional inglese).



L’ingresso al concerto è libero.