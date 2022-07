Riccione, all'Opera Anna e Pigna in concerto nel fine settimana

Bollente weekend con la grande musica live dell?Opera beach club di Riccione. Venerdì 29 luglio sarà Anna, la golden girl del rap italiano, con oltre 500 mila followers su Instagram e oltre 700 mila su TikTok, l?indiscussa protagonista del concerto live all?Opera beach club di Riccione.Classe 2003 Anna, al secolo Anna Pepe, con suo singolo di debutto ?Bando?, pubblicato nel 2020 ha ottenuto un successo mondiale che le ha regalato il doppio disco di Platino in Italia (con oltre 170 milioni di stream) nonché importanti collaborazioni nelle versioni remix (Rich The Kid, Maxwell, Endor, Gemitaiz&Madman).Dopo ?Bando?, Anna ha partecipato al remix di ?Hasta la vista? di Ghali, al brano della Dark Polo Gang ?Biberon? e al remix di ?Twerk? con Mambolosco e Boro Boro.

Anna ha chiuso il 2020 pubblicando due inediti: il featuring con Gue? Pequeno in ?Bla Bla?, brano prodotto da Merk & Kremont, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti che ha totalizzato ad oggi 8 milioni tra stream e view e ?Fast?, il brano prodotto da Young Miles che segna un cambio di sound e di contenuti per l?artista, dimostrando la voglia di Anna di sperimentare e mettersi alla prova in nuovi mondi e contesti artistici. A Luglio 2021 Anna pubblica ?Squeez #1?, un freestyle su un doppio beat prodotto da Young Miles che anticipa quello che è stato l?ultimo singolo pubblicato ?Drippin In Milano? una super hit radio e club che ha raggiunto la certificazione di disco di platino nel Novembre 2021, mese in cui è uscito anche il nuovo singolo ?Balaklub ? what up? prodotto da Young Miles.

Sabato sera 30 luglio sarà Pigna il celebre vocalist delle infuocate notti di Formentera a far ?bollire? il palcoscenico dell? Opera beach club di Riccione.Federico Pignatari, in arte Pigna, dj, vocalist e direttore artistico, precursore di tutte le mode dei migliori locali di tendenza di sempre, ha diretto e animato le più famose discoteche e club italiani e ha collaborato con i più grandi artisti della musica tra cui Vasco Rossi e Laura Pausini. Fautore del format vincente del dinner show dove si unisce l?aggregazione della cena alla voglia di cantare e ballare le più belle canzoni italiane della nostra cultura musicale. Pigna ha spopolato negli anni anche con il lancio delle sue mode- tormentoni, cantate in tutti i locali da Formentera in Italia, fino agli spogliatoi delle squadre di calcio e della Nazionale, tra cui ricordiamo: ?Non succederà più? di Claudia Mori. Un vero talento nel mondo della movida e dell?intrattenimento che con il suo format del dinner show fa della convivialità e dell?heart-beat della sua musica un cavallo di battaglia per serate di festa indimenticabili.