A ritmo di dance Anni 80, Piazzale Ceccarini si scatena con Ivana Spagna, Ryan Paris e Righeira e tanti altri

Ivana Spagna, Tracy Spencer, Natasha King, Tom Hooker, Ryan Paris (che festeggerà i quarant'anni della sua 'Dolce vita') e altri nomi della musica dance-Italo disco anni Ottanta saliranno sul palco di piazzale Ceccarini, sabato 13 maggio dalle 21:00, per il Concerto per la pace, evento clou della rassegna "Takes Over" in programma da giovedì 11 a domenica 14 maggio, firmata da Ennio Tricomi di Cruisin e promossa dal Comune di Riccione.

L'evento vedrà la partecipazione della Croce Rossa, impegnata nella raccolta fondi per finanziare progetti a favore delle popolazioni provenienti dai territori di guerra.

Saranno quattro giorni - i primi eventi del giovedì si svolgeranno nei locali pubblici - tra deejay contest e l'afro-funky del dj Spranga, serate con artisti come Johnson Righeira (giovedì al Frontemare), la fiera del vinile e un remix letterario con Claudio Cecchetto, Roberto Turatti e Claudio Casalini, in programma sabato alle ore 15:00 al Palazzo del Turismo, in cui si parlerà delle origini e del successo internazionale della Italo disco.

Venerdì 12 maggio saranno in cartellone il docufilm di Paolo Galassi e la presentazione del libro di Andrea Castagnini su "I ragazzi del Columbus", il parcheggio nel cuore di Riccione, ora piazzale Roma, in cui tra il 1974 e l'85 si ritrovava una vera e propria tribù appassionata di afro-funky. Tutti gli appuntamenti sono ad accesso gratuito, compreso il Concerto per la pace.