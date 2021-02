Al Teatro Galli torna la musica con il Concerto per la vita

Il Covid non ferma la ricerca. Giovedì 4 marzo torna il Concerto per la Vita, nona edizione del progetto avviato dai Rotary Club del territorio e negli anni condiviso da tanti altri club services per raccogliere fondi da destinare all’attività nel campo delle malattie neurodegenerative, in particolare la Corea di Huntington, condotta dalla Prof.ssa Elena Cattaneo. Il concerto gode del sostegno e della fattiva collaborazione del Comune e dell'Assessorato alla Cultura di Rimini.

Dalle 19.00, in diretta sulle pagine Facebook di Rimini Classica e RTV San Marino, verranno resi noti i risultati della ricerca scientifica con l’intervento della Senatrice Elena Cattaneo e delle autorità. L’evento in diretta televisiva si terrà al Teatro Galli dalle 20.00 e sarà presentato da Patrizia Deitos. La diretta TV della Traviata sarà trasmessa sui canali di RTV San Marino; sarà visibile sul digitale terrestre (ch 73), sulla piattaforma satellitare di SKY (ch 520) e TvSat (ch 93). Il concerto sarà trasmesso in diretta anche sulle pagine Facebook di Rimini Classica e RTV San Marino. Sul palco il grande spettacolo della Traviata, dal melodramma in tre atti di Francesco Maria Piave e musica di Giuseppe Verdi. Le trascrizioni musicali, il testo e la voce narrante a cura del direttore Noris Borgogelli. Violetta Valery sarà il soprano Giorgia Paci, Alfredo Germont sarà il tenore Vassily Solodkyy, mentre Giorgio Germont il baritono Luca Grassi. Intorno a loro l’orchestra da camera Rimini Classica. Il Concerto in questi anni ha superato quota 100mila euro di fondi raccolti per finanziare borse di studio destinate in accordo con la Prof.ssa Cattaneo alle varie strutture a lei collegate nel lavoro di ricerca. Quest’anno i fondi saranno destinati al team della dott.ssa Vincenza Colonna, dell’Istituto di Genetica e Biofisica del CNR di Napoli.

"Vincenza Colonna – dice la Professoressa Elena Cattaneo - è una genetista con grande esperienza in ambito bioinformatico, una disciplina essenziale per comprendere e interpretare le qualità di dati che otteniamo dalle sperimentazioni. Due anni fa mi rivolsi al suo laboratorio proprio per sviluppare una nuova analisi bioinformatica innovativa di nostri dati relativi al gene responsabile della malattia di Huntington. Da allora lavoriamo in collaborazione con grande entusiasmo e soddisfazione. Per rafforzare ulteriormente il lavoro collaborativo, dal 2020 un giovane dottorando affiliato al nostro laboratorio si trova a lavorare presso il laboratorio della Colonna". Il pubblico, sensibilizzato dall’hashtag #ricaricalaricerca, potrà contribuire donando in diretta una somma a piacimento secondo le indicazioni che nella serata saranno comunicate.

